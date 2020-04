Belgische douane onderschept 56 miljoen sigaretten

Ⓒ ANP

ANTWERPEN - De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen 56 miljoen illegale sigaretten en 17 ton waterpijptabak in beslag genomen. De gesmokkelde rookwaar werd aangetroffen in vijf containers uit Taiwan en Sri Lanka, verborgen achter dozen met tegels. Dat meldt het Belgische ministerie van Financiën.