Terry en Marie Fitzgerald, oom en grootmoeder van Brenton Tarrant. Ⓒ 9News

CHRISTCHURCH - Terwijl de stad nog in diepe rouw is gedompeld over de tientallen doden die vielen bij de terreuraanslag afgelopen vrijdag, komen de eerste heldenverhalen naar buiten over hoe geprobeerd werd Brenton Tarrant een halt toe te roepen.