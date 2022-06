Rel rond antisemitisme op Duitse kunstbeurs

Het was staatshoofd Frank-Walter Steinmeier, die persoonlijk de prestigieuze Documenta-beurs opende. Hij stelde streng: „Waar kritiek omslaat in het ontkennen van het bestaansrecht van Israël, wordt een grens overschreden.”

Of de linkse SPD-er toen al wist dat er op het centrale beeld van de Indonesische artiestengroep Taring Padi antisemitische propaganda werd getoond, is niet bekend. Wel bekritiseerde de sociaaldemocraat dat Israëlische kunstenaars buitengesloten waren. Want Taring Padi mocht, omdat ze van beneden de evenaar komen, zelf de tentoonstelling samenstellen.

Op hun metersgrote schilderij is een persoon met varkensneus, David-ster en het opschrift ’Mossad’ te zien, een verwijzing naar de Israëlische geheime dienst. Dit is een duidelijke hint naar ouderwetse samenzweringstheorieën, die van een joods complot uitgaan, dat de wereld bestuurt.

Dikke neus

Een tweede joodse persoon wordt afgebeeld met keppeltje en vlijmscherpe Dracula-tanden, bebloede ogen, en een dikke neus, opnieuw antisemitische vooroordelen. Voorts is er ophef over een Palestijns werk, dat ’Gaza Guernica’ gedoopt is. Hierbij wordt het nazi-bombardement op de Spaanse stad Guernica vergeleken met de Israëlische beschietingen van de Gaza-strook, vaak een vergeldingsmaatregel voor aanslagen.

Na trammelant besloot de Documenta-organisatie om een doek over het betwiste schilderij te hangen. Iets later stelden de Duitsers om het geheel weg te halen. Joodse lobby-organisaties noemden het ’schandalig’ dat de Duitse regering, de deelstaat Hessen en de stad Kassel ’zo verzuimd hebben’. Liberale politici eisen dat de subsidie wordt stopgezet.

De hoofdredacteur van de conservatieve zakenkrant Die Welt oordeelt: „De Documenta heeft zich willens en wetens met vulgair antisemitisme ingelaten”, aldus Ulf Poschardt. In hetzelfde dagblad staat een groot stuk met de vernietigende kop: „Documenta helpt propaganda in de stijl van Goebbels.” Joseph Goebbels was de propagandachef van Adolf Hitler.

Tegen dit dagblad zei de verantwoordelijke Duitse Cultuurminister Claudia Roth: „We moeten kijken naar ons eigen onrecht en kolonialisme.” Dat was ook de insteek van de Indonesische kunstgroep, die op kosten van de Duitse belastingbetaler antisemitisme salonfähig maakte.