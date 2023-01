Ravage op N11: vrachtwagen dwars over de weg na botsing

Ⓒ regio15

Alphen aan den Rijn - Een ravage op de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Een vrachtwagen is door een ongeval gekanteld en blokkeert in volle omvang de weg. De vangrail is over een lengte van 80 meter beschadigd.