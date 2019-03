’Bin Salman lanceerde bloedige campagne tegen dissidenten’

De krant beroept zich op Amerikaanse zegslieden die vertrouwelijke informatie hebben gelezen over deze Saudische aanpak van andersdenkende landgenoten.

Ten minste enkele van die clandestiene missies zijn uitgevoerd door leden van hetzelfde „snelle interventieteam” dat in oktober Khashoggi om het leven bracht in het Saudische consulaat in Istanbul en zijn lijk in stukken sneed en liet verdwijnen.