Spits valt mee

Kennelijk hebben veel mensen een vrije dag aan hun weekend geplakt of pakken ze later het inmiddels weer op gang gekomen OV.

Rond acht uur stond er volgens de ANWB op het hoogtepunt 640 kilometer file. Het was „iets drukker dan gebruikelijk”. Daarna liepen de opstoppingen terug.

De ANWB noemt het een ’drukke spits met veel vertraging door ongelukken’.

Niet genoeg stroom

Ook bij het bus-, metro- en tramverkeerwas was de overlast beperkt. Veel reizigers wisten van de staking tot 07.06 uur. Na einde actie kwam in heel Nederland de boel weer op gang met even bomvolle treinen en bussen tot gevolg.

Ook in Den Haag komt het bus- en tramverkeer weer goed op gang, zegt een woordvoerster van HTM. ,,Het opstarten verloopt zonder problemen, de trams vertrekken nu uit de remise. Ze kunnen niet allemaal tegelijk vertrekken want dat zou stroomproblemen opleveren'', zegt een woordvoerster.

Schiphol

Op Schiphol leggen werknemers in de beveiliging, passagiers- en bagageafhandeling vanaf 12.30 uur hun werk voor 66 minuten neer.

De files op de autowegen namen rond acht uur snel af.

De actie van de politie en andere dienstverleners die vanuit verschillende plaatsten met een snelheid van 66 kilometer per uur (de gewenste pensioenleeftijd) naar Den Haag rijden, lijkt tot weinig files te leiden. Hier rijdt ambulancepersoneel op de A28:

Flinke vertragingna een botsing op de A59 bij Terheijden:

A2 richting Den Bosch: ongeluk en dus een rijstrook minder:

Botsing A28:

Twee auto’s op elkaar op de A9, weg is inmiddels vrij (0745 uur)

Een ’gewoon’ ongeluk op de A10, 3 rijstroken dicht:

Nijmegen-Rotterdam A15: ongeluk, rijstroken weer vrij.

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg was vanmorgen op Rotterdam Centraal. Zijn tweets zijn hier terug te lezen: