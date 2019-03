Een dag met Geert Wilders op campagne: zo gaat dat

PVV-leider Geert Wilders gaat op de foto met een piepjonge fan tijdens een bezoek aan de Zeedijk in Volendam. Ⓒ ANP

VOLENDAM - In 2011 kreeg De Telegraaf voor het eerst de unieke kans om een dag met Geert Wilders op campagne te gaan. Acht jaar later mag de krant bij hoge uitzondering nog eens in zijn zwaar bewaakte en bewapende auto plaatsnemen, als hij naar Volendam en Spijkenisse afreist. Dan blijkt maar weer eens onder welke krankzinnige omstandigheden de leider van de tweede partij van het land nu al jaren zijn werk probeert te doen.