Schutter aanslag Nieuw-Zeeland kocht online wapens

„Ik heb de politie laten weten dat deze man vier zware wapens met munitie heeft gekocht bij mijn winkel”, aldus de eigenaar. „De aankopen zijn gedaan tussen december 2017 en maart 2018. Hier zaten echter niet de militaire wapens bij die hij zou hebben gebruikt bij de aanslagen.

Via politie

De verkoop verliep langs alle officiële kanalen, volgens de winkeleigenaar. „Alle verkopen aan deze persoon zijn via een online systeem gegaan dat via de politie loopt. Daarnaast zagen we niets verdachts. Hij had gewoon een vergunning.”

De premier van Nieuw-Zeeland liet kort na de aanslag al weten de wapenwetten in het land te willen versterken. „Hoe kan het mogelijk zijn dat iemand een militair wapen kan kopen?”

Een tiener uit Christchurch is maandag aangeklaagd vanwege het verspreiden van de livestream van de aanslag. Dat maakt de rechtbank van de Nieuw-Zeelandse stad bekend.

De 28-jarige Brenton Tarrant schoot vrijdag vijftig moskeegangers dood in Christchurch. Maandag werden huiszoekingen gedaan in Australië bij onder meer de zus van Tarrant.