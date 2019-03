’Meer geweld tegen politie rond jaarwisseling’

Van de ruim 3400 politiemensen die aan de enquête meededen, zeiden er 326 dat ze geconfronteerd werden met één of meerdere vormen van geweld, variërend van verbale dreigementen tot fysiek geweld. Dat is veel meer dan het officiële cijfer van het korps, dat eerder meldde dat er 59 keer sprake was van geweld tegen agenten.

„Wij hadden al sterk het vermoeden dat de eerder verschenen cijfers niet volledig waren”, zegt COR-voorzitter Rob den Besten. „Er hebben ongeveer 6500 mensen gewerkt met de jaarwisseling. Van onze respondenten zijn er al 326 met geweld geconfronteerd. Het werkelijke aantal zal dus hoger liggen. Dat moet afgelopen zijn.” Een deel van de agenten is meerdere malen geconfronteerd met geweld.

Veel respondenten melden het niet als ze geconfronteerd worden met geweld. Ze denken dat het bij het werk hoort, of vinden het vergrijp te licht om te melden. „Volgens mij moeten we dat echt niet willen met elkaar”, aldus Den Besten. „Ik doe dan ook een dringend beroep op de verantwoordelijke ministers, de korpschef en de politiek, maar zeker ook op de collega’s. Een feest zoals de jaarwisseling met deze consequenties, kun je geen feest noemen.”

Dat treft, want „juist vandaag en overmorgen spreek ik met hulpverleners en bestuurders om te horen hoe zij oud en nieuw ervaren”, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister vindt het „belangrijk dat zij aangifte doen”, wat blijkens de enquête nog niet altijd gebeurt. „Samen gaan we op zoek naar aanvullende maatregelen”, verzekert Grapperhaus.

Volgens de COR is een „fundamentele herbezinning” op de jaarwisseling nodig, „zodat we deze traditie veilig en feestelijk in stand kunnen houden.” De COR pleit daarom voor een structurele oplossing waarbij agenten en andere hulpverleners snel en makkelijk geweld kunnen melden. De COR hoopt dat nog voor de jaarwisseling 2019-2020 te realiseren. Daarnaast moeten er veiligheidsmiddelen komen zoals veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers.