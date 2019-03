Hoofdverdachte Nieuw-Zeeland wil geen advocaat

Advocaat Richard Peters vertelde persbureau AFP dat Brenton Tarrant (28) geen gebruik meer wil maken van zijn diensten. Peters zei ook dat de vermeende massamoordenaar „rationeel” op hem overkwam. De Australiër wordt op 5 april weer in de rechtbank verwacht. Hij is al in staat van beschuldiging gesteld voor moord, maar waarschijnlijk hangen hem meer aanklachten boven het hoofd.

De Nieuw-Zeelandse politie heeft ook een tiener opgepakt in verband met de schietpartijen. De achttienjarige man zou onder meer de livebeelden van de schutter op internet hebben gedeeld. Ook zou hij een foto online hebben gezet van één van de aangevallen moskeeën. De afbeelding was voorzien van de tekst „target acquired” (doelwit in zicht).

De man kreeg maandag te horen dat hij voorlopig in hechtenis blijft, bericht de krant New Zealand Herald. Hij was volgens de politie vermoedelijk niet rechtstreeks betrokken bij het bloedbad.