Volg live: zaak ’tattookillers’

De verdachten wisselden eerder van advocaat, waardoor hun zaak later aan de orde komt. De zaken van de andere twee verdachten, Evert S. en Cor P., zijn in oktober al inhoudelijk behandeld. Het requisitoir en de strafeis in alle vier zaken komt pas deze maand.

Kuut werd in 2009 gemarteld, gestoken en zijn keel was doorgesneden. De moord staat mogelijk in verband eerdere liquidaties van criminelen Boneka Belserang en Yassin Chakor in februari 2009 bij een pannenkoekenhuis langs de A4 bij Leiderdorp.

