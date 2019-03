Volg live: aanslag met jerrycan op doodnormaal gezin

Volg de zaak vanaf 09.30 uur via de tweets van verslaggever Mark Mensink.

Een doodnormaal gezin werd opgeschrikt door de aanval. De man werkte die nacht, de vrouw lag boven in bed en kon ternauwernood worden gered.

Bij een brandstichting in november later dat jaar hadden de daders het gemunt op de man des huizes, maar die was niet thuis. De brandstichtingen zouden spelen rond een conflict in de wiethandel.

Het Openbaar Ministerie ziet de brandstichtingen als pogingen tot moord.