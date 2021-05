LIVE | Eerste valse vaccinatiebewijzen duiken in Duitsland op

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

Suriname in totale lockdown, code zwart in ziekenhuizen om slechte coronasituatie

11.49 - Mensen uit 1976 opgeroepen voor coronavaccinatie

Mensen geboren in 1976 kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie, laat het RIVM weten. Zij krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf zaterdag al online een afspraak inplannen. De 205.000 mensen geboren in 1976 krijgen het vaccin van Janssen.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Er zijn al ruim 8 miljoen coronaprikken gezet in Nederland.

10.42 - Eerste valse vaccinatiebewijzen duiken in Duitsland op

In Duitsland zijn volgens de politie de eerste valse vaccinatiebewijzen opgedoken. Het zijn er volgens een woordvoerder van de federale recherche (BKA) nog niet zo veel maar de vraag zal toenemen en het aanbod ook. Dat komt volgens de BKA omdat mensen die tegen Covid-19 gevaccineerd zijn, minder last hebben van de beperkingen die zijn opgelegd om het virus te bestrijden.

De eerste berichten over valse inentingsdocumenten kwamen uit Beieren. De Bayerischer Rundfunk meldt dat de vervalsingen zonder problemen kunnen worden bemachtigd. De politie in Beieren is overigens nog steeds niet uit de zaak waarbij een onbekende voor een supermarkt in Memmingen valse vaccinatiebewijzen aan voorbijgangers gaf zonder een tegenprestatie te verlangen.

9.34 - Zwangere vrouwen niet met voorrang gevaccineerd

Zwangere vrouwen krijgen toch niet met voorrang een prik tegen het coronavirus. Het kabinet heeft dit wel overwogen en hierover advies gevraagd aan het RIVM. Maar demissionair zorgminister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zo’n vervroegde uitnodiging weinig effect heeft op de snelheid waarmee deze groep wordt gevaccineerd.

Een belangrijke overweging is ook dat zwangere vrouwen die risico lopen op een „ernstig beloop van covid-19” met mogelijke gevolgen voor het kind, al in de groep vallen van mensen met een medische indicatie. Zij hebben dan een aandoening die ze kwetsbaar maakt voor covid-19. Deze groep wordt met voorrang gevaccineerd, zegt De Jonge.

Daarnaast zullen ook twintigers „nu al naar verwachting binnen enkele weken” een uitnodiging voor een prik op de mat krijgen. „Verdere prioritering is dus vanwege het hoge tempo van vaccineren niet nodig”, meldt De Jonge. „Omdat vaccinatie ook voor zwangere vrouwen belangrijk is werd en wordt er uitgebreid en gericht met deze doelgroep gecommuniceerd.”

6.54 - Vietnam ontdekt hybride Indiase en Britse mutatie coronavirus

In Vietnam is een hybride variant van mutaties van het coronavirus aangetroffen die het eerst werden gedetecteerd in India en het Verenigd Koninkrijk, heeft de Vietnamese minister van Volksgezondheid Nguyen Thanh Long zaterdag bekendgemaakt. Het nieuws werd als eerste gebracht door de Vietnamese krant VnExpress.

De gemuteerde varianten zouden aanzienlijk besmettelijker zijn en verspreiden zich gemakkelijk via de lucht. Zogenoemde Britse variant ofwel B.1.1.7 werd in oktober voor het eerst gesignaleerd en zorgde in de maanden daarop onder meer in West-Europa voor een explosieve groei van de besmettingscijfers.

De mutatie die voor het eerst in India werd gesignaleerd, B.1.617.2, heeft de afgelopen maanden miljoenen mensen geïnfecteerd. In India, waar de regering volgens experts te vroeg de beperkende maatregelen versoepelde, werden tot meer dan 400.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, met soms dagelijkse dodentallen tot boven de 4000.

In Vietnam is sinds deze maand sprake van een gestage toename van het dagelijkse aantal vastgestelde coronabesmettingen. In de laatste week van april kwam het daggemiddelde niet boven de 10 nieuwe besmettingen uit. Deze week ligt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag al boven de 200.

Naast de Britse en de Indiase variant zijn er in Vietnam nog vijf andere varianten aangetroffen. De ontdekte hybride variant is volgens minister Long „een Indiase variant met mutaties die origineel bij de Britse variant horen.” Uit laboratoriumkweekjes zou volgens hem zijn gebleken dat de hybride zich zeer snel vermenigvuldigt en daarom ook sneller overgedragen wordt. Dat verklaart volgens de gezondheidsminister dan ook de rappe toename van het aantal besmettingen in Vietnam.

Vietnam is tot dusver goeddeels gespaard door de coronapandemie, komt naar voren uit de cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Er zijn vooralsnog bijna 6400 besmettingen vastgesteld en zeker 47 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Bijna 3600 van de Vietnamese besmettingen zijn sinds april vastgesteld.

6.45 - CBS krijgt gegevens uit teststraten van de GGD voor onderzoek

Informatie uit de coronateststraten van de GGD’en wordt beschikbaar gesteld aan statistiekbureau CBS. Dat gaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid statistische analyses uitvoeren. Het ministerie wil zo „meer inzicht verkrijgen voor de bestrijding van de pandemie en de gevolgen voor specifieke groepen binnen de samenleving.” De overheid belooft dat de privacy van mensen gewaarborgd blijft.

Voor de analyses zal het CBS gebruikmaken van data over onder meer inkomen, onderwijsniveau, arbeidspositie en woonsituatie. „Zo wordt duidelijk welke groepen precies positief, negatief of niet getest zijn. Deze analyses kunnen mogelijk helpen sneller te identificeren welke groepen zich meer of minder laten testen, welke beroepen een hoger risico lopen of wat bijvoorbeeld de invloed is van woon- of werkomstandigheden om positief getest te worden”, aldus het ministerie.

Het departement verwacht dat dit kan bijdragen aan een meer gerichte bestrijding van het virus en mogelijk kan helpen bij volgende epidemieën. Zo kunnen ook de GGD’en, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Outbreak Management Team (OMT) hun voordeel ermee doen. Eind juni worden de eerste analyseresultaten verwacht. De statistieken worden altijd openbaargemaakt.

De privacy is volgens het ministerie geregeld via de zogeheten CBS-wet. Zo worden „de direct identificerende persoonskenmerken” bij het CBS verwijderd na binnenkomst van de data. Ook worden er persoonskenmerken versleuteld en „er wordt nauwlettend gekeken of resultaten niet herleidbaar zijn naar personen.”

Het ministerie bekijkt of het zinvol en wettelijk mogelijk is om ook andere data, zoals vaccinatiegegevens, beschikbaar te maken bij het CBS voor statistisch onderzoek.

06.03 - ’Van Lienden probeerde via Pieter Omtzigt extra order te krijgen’

Sywert van Lienden heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra megaorder voor mondkapjes binnen te slepen. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Mark Rutte. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een intern document van Van Lienden dat via Pieter Omtzigt bij het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte terecht kwam.

In het stuk, dat in handen is van de krant, biedt de mediapersoonlijkheid aan om nog eens 80 miljoen mondkapjes te leveren aan de overheid. Hij had toen al een order van 40 miljoen mondkapjes voor 100,8 miljoen euro binnen.

In een reactie zegt Van Lienden dat het een ’onschuldig stuk’ was met ’enkele tips, ervaringen’. Het betrof volgens hem een ’non-profitaanbod hoe je met medische mondkapjes de samenleving kunt ondersteunen’. Van Lienden benadrukt dat Omtzigt niet wist dat hij en zijn zakenpartners via een commerciële bv leverden aan de overheid.

01.37 - Frans gedeelte van Sint Maarten voert avondklok in

De overheid op Saint Martin, het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, voert vanaf zondag een avondklok in. Dat is een gevolg van de stijging van het aantal besmettingen op het eiland. Tussen 17 en 23 mei werden 122 nieuwe gevallen geregistreerd, inmiddels is het aantal mensen dat momenteel besmet is gestegen tot 350.

Volgens de overheid is dat reden om nieuwe, strengere maatregelen in te voeren. Zo geldt vanaf zondag voor ten minste tien dagen een avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur. Alleen hotelbars en -restaurants mogen na het ingaan van de avondklok openblijven. Als na tien dagen het aantal besmettingen niet is gedaald, wordt de avondklok verlengd.

Op het Nederlandse gedeelte geldt er geen avondklok en mogen winkels tot 23.00 uur openblijven. Om te voorkomen dat mensen ’s avonds van het Franse naar het Nederlandse gedeelte rijden, gaat de politie controleren op de vier grensovergangen. Na 20.00 uur mogen mensen vanaf zondag op Saint Martin alleen de straat op in verband met medische redenen of noodzakelijk werk.

Op Sint Maarten werd vorige week alarm geslagen over een plotselinge stijging van het aantal besmettingen. Tot nu toe is die stijging echter beperkt gebleven. Tot begin van de maand bleef het aantal mensen dat besmet is steeds onder de dertig. Sinds tien dagen is dat gestegen naar rond de tachtig, maar het aantal neemt ook niet verder toe. Sint Maarten voert op dit moment dan ook geen nieuwe coronamaatregelen in.

01.21 - Evaluatie: effect app CoronaMelder ’klein maar merkbaar’

De toegevoegde waarde van de app CoronaMelder bij het opsporen van coronabesmettingen is „klein maar merkbaar.” Dat stellen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in een evaluatie.

Volgens het onderzoek zijn minstens 14.000 besmettingen aan het licht gekomen door de app. Bijna 190.000 mensen lieten zich testen na een melding.

De CoronaMelder verlaagt het reproductiegetal met 0,3 procent. Dit getal geeft weer hoeveel mensen elkaar besmetten: bij een R-getal van bijvoorbeeld 1,2 besmetten honderd mensen in totaal 120 anderen. Bij een groter aantal gebruikers kan de app dit getal tot 2 procent verlagen, aldus de onderzoekers. Door de app, het testen en bron- en contactonderzoek is het reproductiegetal nu 12,7 procent lager.

Volgens demissionair coronaminister Hugo de Jonge bevestigt de evaluatie dat de app „een belangrijke bijdrage” levert aan het snel opsporen en indammen van coronabesmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft de CoronaMelder ongeveer 3 miljoen actieve gebruikers. De app is gedownload door 4,9 miljoen mensen.

