Drie tieners doodgedrukt bij jeugddisco

Nog één persoon verkeerd in kritieke toestand, melden Britse media. Het drama speelde zich af in de plaats Cookstown, in Noord-Ierland.

Het drama zou zich hebben afgespeeld bij de ingang van het Greenvale Hotel. Vele tientallen jongeren zouden tegelijkertijd naar binnen hebben gewild. Veel tieners raakten in de menigte in de verdrukking en werden overlopen. Aan de tragedie zou volgens lokale media een vechtpartij zijn voorafgegaan.

De politie spreekt getuigen om uit te zoeken hoe het drama kon gebeuren.