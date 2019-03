Hoofdverdachte bloedbad reisde wereld over

Tarrant komt uit Australië. Daar was hij de afgelopen jaren echter nauwelijks te vinden. De 28-jarige man verbleef de afgelopen drie jaar maar 45 dagen in zijn thuisland, zegt de Australische minister Peter Dutton (Binnenlandse Zaken). De Israëlische autoriteiten maakten maandag bekend dat Tarrant in oktober 2016 een kort bezoek bracht. Hij had een toeristenvisum en bleef negen dagen.

Bekijk ook: Onderzoek naar gebruik livebeelden bloedbad

Eerder maakten ook de autoriteiten in Turkije, Bulgarije, Kroatië en Griekenland melding van vermoedelijke bezoeken door Tarrant. In al die landen zou onderzoek zijn ingesteld naar zijn gangen. Uit berichten op sociale media kan worden opgemaakt dat de Australiër ook Pakistan en Noord-Korea heeft bezocht.

De vermoedelijke moskeeschutter woonde recentelijk nog in Dunedin, op zo’n 350 kilometer van Christchurch.

Bekijk ook: Met blote handen tegen een terrorist