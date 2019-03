Schietpartij in tram Utrecht, meerdere gewonden

Er is inmiddels een anti-terreur-eenheid aanwezig. Ook verschillende trauma- en politiehelikopters zijn op locatie.

Jimmy de Koster woont in de buurt en zag de schietpartij gebeuren. Hij zegt tegen RTV Utrecht dat er meerdere keren geschoten is. Een vrouw zou op de grond hebben gelegen en geroepen hebben: „Ik heb niets gedaan.”

Ⓒ Menno Bausch

’Hele chaos’De Koster: „Ik kwam van m’n werk vandaan toen het gebeurde. Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en ik zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie keer pang pang pang. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer pang pang pang en die gasten laten die vrouw weer los. Hele chaos daar.”

Volg onze verslaggever John Maes ter plaatse:

