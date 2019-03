NCTV verhoogt dreigingsniveau in provincie Utrecht

Dat is het hoogste niveau. Dat is voor het eerst in Nederland. De schietpartij in Utrecht heeft volgens de NCTV vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag.

De NCTV adviseert de aanwijzingen van de lokale autoriteiten te volgen.

De persoon die in een tram schoot in Utrecht, is nog voortvluchtig. De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn, maar spreekt vooralsnog van een dader.

Gespannen sfeer

Onze verslaggever ter plaatse ziet hoe een van de slachtoffers op de trambaan is afgedekt met een wit laken. In een andere ambulance werd net zichtbaar voor omstanders nog een ander slachtoffer gereanimeerd. De sfeer ter plekke is gespannen.

Al houdt de politie rekening met een terroristisch motief, meerdere scenario’s worden nog opengehouden. Getuigen worden op dit moment gehoord. Van de dader(s) ontbreekt tot dusver ieder spoor.

Het grote verkeersplein ziet inmiddels zwart van de politie en hulpverleners. Er lopen leden van de anti-terreureenheid DSI rond. Ze wachten vooralsnog rustig af op wat gaat komen. De afzetting rondom de tram die stil staat in een bocht wordt steeds vergroot.

De laatste passagiers konden op eigen kracht de tram verlaten. Ze zijn met busjes afgevoerd. Er is inmiddels een anti-terreur-eenheid aanwezig. Ook verschillende trauma- en politiehelikopters zijn op locatie.

Bewoners van hoge gebouwen in de omgeving melden in een app-groep dat deze panden politiebewaking hebben gekregen.

Premier Mark Rutte heeft het coalitie-overleg afgezegd in verband met de schietpartij in een Utrechtse tram. Volgens een woordvoerder gaat hij naar zijn kantoor in het torentje om zich op de hoogte te laten stellen over de situatie.

Calamiteitenhospitaal

Het UMC Utrecht heeft van veiligheidsregio GHOR het verzoek gekregen om het calamiteitenhospitaal open te stellen.

Hoeveel slachtoffers er worden opgevangen is nog onbekend. Het calamiteitenhospitaal is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden.

Wegen vrijgehouden voor hulp

De linkerrijstroken van snelwegen richting Utrecht zijn vrijgemaakt voor hulpdiensten. Het gaat om de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A12 tussen Den Haag en Utrecht.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat weet niet of er ook gebruikgemaakt is van de vrije banen door hulpdiensten.

De toegang tot Utrecht-West, waar het schietincident heeft plaatsgevonden, zou ook vanaf snelwegen voor verkeer afgesloten zijn. De gemeente Utrecht was niet bereikbaar voor bevestiging daarvan.

De NS meldt dat er geen speciale maatregelen getroffen worden op Utrecht Centraal Station. De tram waarin geschoten is, zou onderweg zijn geweest naar dat station. De dader zou nog voortvluchtig zijn. Maar de situatie heeft geen gevolgen voor treinreizigers, aldus een zegsman.

Eerder maandag werd al bekendgemaakt dat het tramverkeer in Utrecht is stilgelegd wegens de situatie.

Jimmy de Koster woont in de buurt en zag de schietpartij gebeuren. Hij zegt tegen RTV Utrecht dat er meerdere keren geschoten is. Een vrouw zou op de grond hebben gelegen en geroepen hebben: „Ik heb niets gedaan.”

Extra politie op wegen

Op uitvalswegen vanuit Utrecht richting het zuiden van het land, is de politie extra alert. Bij op- en afritten langs de A2 richting Den Bosch en de A27 richting Breda is veel politie op de been wegens het schietincident eerder op de dag.

„We staat met veel auto’s op diverse plekken langs snelwegen. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties”, aldus een woordvoerder van de politie West-Brabant.

Veiligheidsmaatregelen Utrecht CS

Politie en NCTV treffen aanvullende veiligheidsmaatregelen rond station Utrecht CS en de daar aankomende en vertrekkende treinen, meldt NS.

De maatregelen zijn getroffen in overleg tussen politie, NCTV en de NS. Over de aard doen de Nederlandse Spoorwegen geen nadere mededelingen. In de gehele provincie is het hoogste dreigingsniveau voor terroristische aanslagen afgekondigd. Dat duurt in elk geval tot 18.00 uur maandagavond.

’Hele chaos’

De Koster: „Ik kwam van m’n werk vandaan toen het gebeurde. Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en ik zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie keer pang pang pang. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer pang pang pang en die gasten laten die vrouw weer los. Hele chaos daar.”

Scholen houden deuren dicht

De politie scholen in Utrecht wordt geadviseerd de deuren dicht te houden. Dat zegt een woordvoerster van de scholenkoepel SPO. Bij SPO Utrecht zijn 35 scholen voor openbaar basisonderwijs in Utrecht aangesloten.

