Bescherming oceanen stap dichterbij na instemming VN-lidstaten

Met de afspraken kunnen delen van de internationale wateren beschermde gebieden worden. Dit moet de biodiversiteit verbeteren en onderzoek in de oceaan reguleren. Op dit moment heeft slechts 1 procent van de internationale wateren een beschermde status. Het akkoord moet daar verandering in brengen. Internationale wateren vallen niet onder de territoriale wateren en horen daarom niet bij een bepaald land.

Tijdens de besprekingen in maart over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst. De Europese Commissie noemde het nieuwe VN-akkoord over bescherming van volle zee „een historisch moment voor de oceanen.”

Als de VN-lidstaten officieel hebben ingestemd met het akkoord moet het nog bekrachtigd worden via nationale wetgeving. Als alles volgens plan verloopt, wordt de overeenkomst rond juni 2025 een internationale wet, verwacht de alliantie die al langer pleit voor afspraken rondom de bescherming van de oceanen. Die maand vindt de volgende conferentie over oceanen van de Verenigde Naties plaats.