Het was haar man, Michel Schuchhard, die ons belde. 'Mijn vrouw', zei hij, 'is de moeder van Frenkie de Jong. En ze is hartstikke trots op hem. Daar zou ze zo graag een keer over vertellen. Want iedereen praat altijd maar met Frenkies vader en opa De Bruijn. En het is ook haar kind.' Natuurlijk stapte ik meteen in de auto. Van voetballen heb ik dan misschien de ballen verstand, trotse moeders zijn mijn expertise.