Koningsspelenlied in ban: ’Verwijzing naar seks’

De Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs in Bunschoten zal dit jaar niet het Koningsspelenlied spelen. Er zou onrust zijn ontstaan onder ouders en leerkrachten over de term ’jiggyjig’, wat straattaal zou kunnen zijn voor seks. De term zou ook voor een ’negatieve associatie kunnen zorgen. Dat zegt directeur Erik Verbeek van de scholengemeenschap tegen RTV Utrecht. De zin ’De jiggyjig doen we met elkaar’ zorgt volgens problemen: de ’jiggyjig’ kan namelijk een dans zijn, maar volgens Verbeek kan het zo zijn dat er ook een andere betekenis de ronde doet: „Daarom slaan we die van dit jaar over.” Verbeek noemt het een ’praktische overweging’ en geen ’principiële kwestie’. Het lied gaat onder meer over seksuele gelijkheid en genderneutraliteit.