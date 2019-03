De Keukenhof opent komende donderdag de deuren voor de 70e editie. De bloembollententoonstelling trekt jaarlijks rond de anderhalf miljoen bezoekers van over heel de wereld. Voor een verhaal in De Telegraaf is onze redactie op zoek naar trouwe Nederlandse bezoekers. Slaat u geen jaar over? Dan komt onze verslaggever Roy Klopper graag met u in contact. Stuur een mailtje met uw telefoonnummer naar r.klopper@telegraaf.nl.