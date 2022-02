Taakstraf geëist voor hondenbeet bij kind die leidde tot 100 hechtingen

Bij de rechtbank in Den Haag hoorden beide verdachten daarnaast voorwaardelijke celstraffen van drie weken tegen zich eisen. Het Openbaar Ministerie vindt bovendien dat de hond moet worden ingeslapen.

De hond stond bekend als gevaarlijk. De eigenaren hadden eerder al een brief gekregen dat het dier aangelijnd moest zijn en een muilkorf moest dragen. De vrouw was het met dat besluit niet eens en besloot de hond volledig los te laten lopen op een grasveldje in een woonwijk. Toen er kinderen aan kwamen werd het meisje door de hond gebeten in haar hals en achterhoofd. Er waren honderd hechtingen nodig om de huid weer vast te zetten.

De rechtbank doet dinsdag 22 februari uitspraak.