Crisisoverleg anti-terrorismedienst NCTV

De minister-president heeft het wekelijkse coalitieoverleg onderbroken en laat zich nu bijpraten in het Torentje, meer kon hij daarom nu nog niet zeggen.

Op het Binnenhof in Den Haag staat extra politiebewaking. De marechaussee heeft, in tegenstelling tot normaal, nu ook de automatische wapens zichtbaar vast. Volgens de lokale politie gaat dit om voorzorgsmaatregelen, men wil voorkomen dat een ’copycat’ ook in de Hofstad kan toeslaan.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat weten dat het crisisoverleg bijeen komt. Ook de NCTV sluit niet uit dat er een terroristisch motief is.

