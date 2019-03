Scholen Utrecht moeten deuren gesloten houden

Bij SPO Utrecht zijn 35 scholen voor openbaar basisonderwijs in Utrecht aangesloten. Ook op Schiphol geldt extra waakzaamheid.

Een van de scholen die de kinderen binnenhoudt, is de katholieke basisschool De Zeven Gaven. De conciërge, meester Ali, vertelt dat hij de hekken op slot heeft gedaan. „Hekken op slot, het plein is leeg en de deuren zijn dicht. Buiten spelen is nu niet aan de orde. Er is de kinderen wel verteld dat ze binnen moeten blijven omdat er iets aan de hand is. Maar er is geen paniek. We wachten het af.”

De marechaussee heeft maandag „verhoogde waakzaamheid” op Schiphol. „We zijn nog alerter. Dat houdt in dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn. Zichtbaar kan betekenen dat je meer mensen op de terminal rond ziet lopen. Over bewapening van die mensen doen we geen uitspraken”, aldus een woordvoerder van de defensietak, die gaat over de veiligheid van plekken als Schiphol. In Rotterdam wordt bij stations en moskeën extra gesurveilleerd.

