’Dit is zo dramatisch!’

Onder meer politie-agenten, brandweerlieden en defensiemedewerkers zouden vanaf 12.00 uur een manifestatie op het Malieveld beginnen. Even daarvoor reden colonnes breeduit met 66 kilometer per uur over de snelweg, om te protesteren tegen een verhoging van de pensioenleeftijd.

Rond 12 uur wordt het echter stil als Gerrit van de Kamp van de politievakbond spreekt. ,,Vanwege de droevige gebeurtenissen in Utrecht en de opschaling van onze veiligheidseenheden zien wij ons genoodzaakt deze bijeenkomst af te gelasten. We moeten er zijn voor andere mensen.”

’Aan de slag’

Aanwezige politie-agenten reageren begripvol. ,,Dit is dramatisch”, zegt Peter Groot. ,,De aanslagplegers hebben wel precies de juiste dag gekozen. We moeten er nu zijn voor andere mensen. Dan maar een jaartje langer werken”, knipoogt hij.

Ook Erik is resoluut. ,,Als we hier zouden blijven staken, zou dat een dubbel gevoel geven. Het kan niet dat andere mensen nu in gevaar worden gebracht. Toen mijn collega’s het nieuws van Utrecht hoorden, zeiden ze ook gelijk: ‘wij willen aan de slag’.”

