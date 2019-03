Burgemeester Utrecht: ’Afschuwelijk en ingrijpend incident’

Van Zanen staat nauw in contact met met politie en openbaar ministerie. Een eerste driehoek heeft volgens hem inmiddels plaatsgevonden. Volgens die driehoek wordt er momenteel nog gezocht naar de verantwoordelijke.

De burgemeester sluit nog niets uit, ook een terroristische aanslag niet. „Het belangrijkste op dit moment is het verzorgen van de gewonden en het onderzoek naar de toedracht van het incident.”

Schoten in tram

Bij een schietpartij in een tram in Utrecht zijn maandagochtend meerdere personen gewond geraakt. Het voertuig staat stil op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. De persoon die in een tram schoot in Utrecht, is voortvluchtig. De politie sluit niet uit dat er meer daders zijn, maar spreekt vooralsnog van een dader.

