NCTV: op meerdere locaties geschoten, dader voortvluchtig

De NCTV, Pieter-Jaap Aalbersberg, kon niet veel vragen beantwoorden, mede omdat hij naar een crisoverleg met het kabinet moest. Over aantallen slachtoffers, zei hij nog niks. Maar: „Er zijn slachtoffers te betreuren.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft besloten om het dreigingsniveau te verhogen naar niveau 5 uitsluitend voor de provincie Utrecht tot in ieder geval 18.00 uur, dat gebeurt vooral om de autoriteiten te helpen in de zoektocht. Elders in het land blijft het niveau op vier staan.

Vijf is het hoogste dreigingsniveau. Het is voor het eerst in Nederland dat dat gebruikt wordt. De schietpartij in Utrecht heeft volgens de NCTV vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag.

Politieke partijen hebben de campagnes voor de verkiezingen stilgelegd.

Bekijk ook: NCTV verhoogt dreigingsniveau in provincie Utrecht

Bekijk ook: Scholen Utrecht moeten deuren gesloten houden

Weet u meer? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952

LIVE – Verslaggevers Alexander Bakker en Jorn Jonker zijn straks aanwezig bij de persconferentie. De tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.15 uur).