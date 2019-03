Alle moskeeën in Utrecht dicht

De Ulu Moskee in de Utrechtse wijk Lombok aan het Moskeeplein Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - Alle moskeeën in Utrecht hebben hun deuren uit voorzorg gesloten na het schietincident in Utrecht. „Dat hebben we gedaan in overleg met de politie”, zegt een woordvoerder van de Ulu Moskee, de grootste moskee van Utrecht.