’Militair noodziekenhuis’ UMC volledig bemand

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Het Calamiteitenhospitaal, waarnaartoe de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht zijn overgebracht, is in feite een militair noodziekenhuis binnen het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Het bestaat sinds het uitbreken van de Golfoorlog in 1990 en is een ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie.