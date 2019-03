Slachtoffers schietpartij Utrecht naar Calamiteitenhospitaal

Het ziekenhuis met nu circa 200 bedden/Intensive care-units is bestemd voor grootschalige opvang van gewonden van rampen. Het kan zo’n vierhonderd personen (burgers of militairen) gelijktijdig behandelen of observeren. Het is gevestigd in het Centraal Militair Hospitaal (CMH).

In de afgelopen jaren is naast de militaire bestemming een toenemende vraag ontstaan om de ruimte ook beschikbaar te stellen ten behoeve van de civiele rampenorganisatie. Zoals nu.

Al bij de bouw werd bepaald dat de afdeling Intensive Care 1/Klinische Toxicologie van het UMC Utrecht tezamen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM als operationele eenheden in het hospitaal zouden worden gevestigd.

Voor het snel beschikbaar hebben van personeel, zoals vanmorgen nodig bleek, wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd personeelswaarschuwingssysteem. Hiermee wordt het personeel gewaarschuwd en middels een internetverbinding heeft de leiding van het Calamiteitenhospitaal continue een overzicht over het aantal personeelsleden dat beschikbaar is.

Volledig bemand

„We zijn nu volledig bemand”, zegt desgevraagd woordvoerder Joris Prinssen van het UMC-Utrecht. „Het medisch en verpleegkundig personeel dat op dit moment actief is hier, bestaat uit enige tientallen mensen.”

De organisatie van het Calamiteitenhospitaal is gericht op de opvang van slachtoffers van vormen van fysiek geweld. Ook zijn er opvangmogelijkheden beschikbaar voor slachtoffers van calamiteiten van nucleaire, chemische of biologische impact. De specifieke expertise die hiervoor nodig is, is voor een belangrijk deel in het Calamiteitenhospitaal aanwezig. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken aan het noodhospitaal mee.

