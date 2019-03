Utrecht: ’Blijf binnen!’

Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten. Dat meldt de gemeente.

De Universiteit Utrecht is uit voorzorg gesloten na het schietincident in de stad. Alle studenten moeten binnenblijven.

De Hogeschool Utrecht is nog wel open, maar bij de hoofdingang staan extra mensen bij de deur. ,,Alle ingangen zijn gesloten, maar bij de hoofdingang hebben we verscherpt toezicht'', zegt een woordvoerster van de hogeschool. ,,Op last van de politie hebben we studenten wel gevraagd om zich zo min mogelijk te verplaatsen''.

Volg onze verslaggever John Maes die liuve twittert in Utrecht:

