Treinverkeer enige tijd ontregeld Dieven willen stuk rails stelen, trein botst op hun aanhanger

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AS Media

LUNTEREN - Een trein is zaterdagavond in Lunteren op een spoorwegovergang op een aanhangwagen gebotst. Er zijn geen gewonden gevallen. De aanhanger was van mensen die een stuk rails, dat als bouwmateriaal langs het spoor lag, wilden stelen. Hun aanhanger stond nog op de spoorwegovergang toen de trein daar reed.