Politie Utrecht: kijk uit naar Gökmen Tanis (37)

Hij is geboren in Turkije. De politie heeft ook een foto vrijgegeven van de man.

„De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökmen Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht. Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070”, aldus de politie in een bericht. Eerder werd zijn naam verkeerd gespeld: het gaat niet om Gökman, maar om Gökmen Tanis.

Later meer.