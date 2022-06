Jeffrey van den D. krijgt 14 jaar en tbs voor moord op ex in bijzijn van hun kind

Sterren

Amber Heard wil na uitspraak in hoger beroep gaan

Amber Heard is van plan om in beroep te gaan tegen de uitspraak in de smaadzaak tegen haar ex-geliefde Johnny Depp, dat bevestigt haar woordvoerder aan The New York Times. De geruchtmakende rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is woensdag geëindigd in het voordeel van Depp.