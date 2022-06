Rechtbank doet uitspraak over moord Den Bosch voor ogen van kind

Tegen de man uit Nieuwegein werd half mei een celstraf van veertien jaar geëist en tbs met dwangverpleging. De officier van justitie sprak van een moord met voorbedachten rade. Mede door zijn autismespectrumstoornis was Van den D. verminderd toerekeningsvatbaar.

De vrouw werd doodgestoken nadat ze eerder die ochtend telefonisch de relatie had beëindigd. Dat gebeurde telefonisch, omdat de ggz dat had geadviseerd. De man was al vaak gewelddadig geweest in de relatie. De vrouw had bij de politie melding gedaan van mishandelingen en verkrachting door haar partner.

Volgens Van den D. gebeurde de steekpartij in een opwelling, veroorzaakt doordat de vrouw 112 belde op het moment dat ze hem zag. De man stak dertig keer op haar in. Dat hun dochter getuige was van de moord op haar moeder noemde hij "hartverscheurend".