Rutte: Nederland opgeschrikt door aanslag Utrecht

Volgens Rutte zijn er in elk geval gewonden gevallen. Rutte belooft dat de diensten ’alles op alles’ zetten om de dader te pakken. „Mocht dat inderdaad een daad van terreur blijken, dan dan past daarop maar één antwoord. En dat luidt: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit.''

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) riep tijdens de persconferentie iedereen op om rustig te blijven en aanwijzingen van de autoriteiten te volgen.

De minister-president en Grapperhaus gaven hun korte persconferentie na afloop van een crisisoverleg met een deel van het kabinet en topambtenaren zoals de NCTV. Later vandaag volgt meer informatie. Opvallend is dus dat Rutte spreekt van een ’aanslag’, maar of het ook een terreurdaad is, is volgens hem nog onzeker.

Voortvluchtige dader

Eerder vandaag hield de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al een persconferentie. Hij zei daarin dat de dader nog altijd voortvluchtig is en dat de opsporing van hem de hoogste prioriteit heeft van de diensten. Een terroristisch misdrijf werd door de NCTV niet uitgesloten.

Tijdens zijn persconferentie kon de NCTV, Pieter-Jaap Aalbersberg, nog geen duidelijkheid geven over aantallen slachtoffers. Maar: „Er zijn slachtoffers te betreuren.”

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft besloten om het dreigingsniveau te verhogen naar niveau 5 uitsluitend voor de provincie Utrecht tot in ieder geval 18.00 uur, dat gebeurt vooral om de autoriteiten te helpen in de zoektocht. Elders in het land blijft het niveau op vier staan.

Vijf is het hoogste dreigingsniveau. Het is voor het eerst in Nederland dat dat gebruikt wordt. De schietpartij in Utrecht heeft volgens de NCTV vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag.

De meeste politieke partijen hebben de campagnes voor de verkiezingen stilgelegd. Forum voor Democratie laat een bijeenkomst vanavond wel doorgaan.

De politie heeft laten weten op zoek te zijn naar de 37-jarige Gökman Tanis.

LIVE – Verslaggevers Alexander Bakker en Jorn Jonker doen verslag van de persconferentie over de schietpartij in Utrecht. Hun tweets lees je onderaan dit artikel.