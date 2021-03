Salar Azimi woest over politie-inval: ’Ze denken dat ze El Chapo te pakken hebben’

„De overheid moet zich diep schamen. Er is bewust voor gekozen om dit met heel veel bombarie uit te voeren, omdat ik een bekend persoon ben”, zegt Salar Azimi. Ⓒ De Telegraaf

Aardenburg - Salar Azimi zegt voor zijn leven te vrezen na de massale politie-inval in zijn Zeeuwse kasteel De Elderschans. De Iraans-Nederlandse zakenman, verdacht van fraude en witwassen, is bang dat er ’een mannetje’ bij hem langskomt die hem een mes tussen zijn ribben wil duwen of een kogel door zijn hoofd wil jagen. Dat liet hij maandagmiddag weten in een opzienbarende, door hemzelf belegde persconferentie.