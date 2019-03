Burgemeester Utrecht: drie doden, vijf gewonden

„We gaan uit van een terroristisch motief”, zegt burgemeester Jan van Zanen in een video op Twitter. Hij spreekt van een ’afschuwelijk incident’ op het 24 Oktoberplein. „Tot nu toe zijn daarbij drie dodelijke slachtoffers te betreuren.”

Het is volgens Van Zanen nog niet duidelijk of er sprake is van meerdere daders. De politie maakte eerder bekend dat de 37-jarige Gökmen Tanis verdachte is. Van hem is ook een foto vrijgegeven.

De gemeente Utrecht roept mensen op om binnen te blijven. Moskeeën en ook de universiteit in Utrecht zijn gesloten. Momenteel geldt – voor het eerst – tot in ieder geval 18.00 uur het hoogste dreigingsniveau in de provincie Utrecht.

Doorzoeking school

De politie Utrecht heeft vanmiddag het Trajectum College doorzocht. Dat bevestigt directeur Maurits Depla aan De Telegraaf.

„Vanwege een mogelijk onveilige situatie is de politie binnen geweest”, zegt Depla. Over wat die mogelijk onveilige situatie inhield, laat hij zich niet uit. „Dat is aan de politie. Het lijkt me niet slim om nu op allerlei speculaties in te gaan.”

