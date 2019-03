Utrecht verandert in spookstad

Twee oudere Utrechtse dames waren aan het winkelen in Hoog Catharijne toen hen werd verzocht naar buiten te gaan. „De meeste winkels gingen dicht. Wij zijn direct naar buiten gegaan. Wij gaan nu eerst even koffie drinken om bij te komen. Het moet niet gekker worden in dit land. En dit in ons Utrecht”, zegt een van de twee vrouwen. De schrik zit in de benen.

Op straat wordt druk gespeculeerd over de toedracht, maar eigenlijk zitten mensen vooral met vragen. Niemand kan begrijpen wat er deze maandagochtend is voorgevallen. Wat duidelijk is dat overal in de stad van alles gebeurt. Hulpdiensten met zwaailichten rijden af en aan. In de lucht hangen meerdere helikopters. Ook posten agenten op diverse plekken, zoals bij scholen en bij de Jaarbeurs.