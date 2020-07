In het vizier: Goede cijfers lieten ons in slaap sukkelen

Een corona-teststraat in Alkmaar Ⓒ Martin Mooij

Of ik een stukje wil schrijven over de comeback van corona, vraagt mijn collega. Dat begrijp ik heel goed, want corona staat als een filmster opeens weer helemaal in de spotlights en op het netvlies van de inwoners van ons land. We waren zo vlak voor de vakantie zoetjes in slaap gesukkeld door geruststellende cijfers, het opheffen van de lockdown en zelfbenoemde deskundigen die zeiden dat het allemaal wel meevalt met dat ’ongevaarlijke griepje’.