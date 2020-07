LIVE | Derde coronagolf in Hongkong: ’ergste tot nu toe’

De derde coronagolf in Hongkong is de ergste tot nu toe, waarschuwen gezondheidsautoriteiten. Zaterdag zijn ten minste 61 mensen in de Chinese stad besmet geraakt of voorlopig positief op de longziekte getest. Dat meldt de South China Morning Post.

De aanhoudende golf, die het Covid-19-totaal van Hongkong op 1431 brengt, leidde tot pleidooien van gezondheidsdeskundigen om vooral thuis te blijven. En waar mogelijk niet naar het werk te gaan, terwijl de regering zei dat verdere beperkingen niet kunnen worden uitgesloten.

„Deze derde golf van infecties is verreweg de ernstigste sinds de epidemie is begonnen, nog erger dan in maart”, zegt Chuang Shuk-kwan, hoofd van de afdeling overdraagbare ziekten van het centrum van gezondheidsbescherming CHP.

Op dit moment is een groot aantal gevallen niet herleidbaar tot een bron en gaat het vooral om lokale besmettingen. In maart was er sprake van hoofdzakelijk geïmporteerde gevallen of besmettingen die verband houden met traceerbare bronnen. „Nu er uitbraken zijn in restaurants, bejaardentehuizen en ook sommige studenten zijn getroffen, evenals in bepaalde gebieden en sommige woonwijken maken we ons zorgen over de situatie”, zei Chuang.

Zij drong er bij het publiek op aan om sociale afstand te blijven beoefenen en zei: „Om verspreiding te voorkomen, moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat we uitgaan en proberen zoveel mogelijk thuis te werken.”

