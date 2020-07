LIVE | WHO meldt opnieuw record besmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. In 24 uur tijd werden wereldwijd 230.370 nieuwe gevallen geregistreerd. Afgelopen vrijdag werd het vorige 'record' gevestigd, toen kwamen er volgens de WHO 228.102 besmettingen bij.

De grootste dagelijkse stijgingen deden zich voor in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Zuid-Afrika. Het aantal dagelijkse doden als gevolg van het longvirus bleef de afgelopen dagen rond de 5000 sterfgevallen liggen.

Wereldwijd zijn meer dan 13 miljoen besmettingen geregistreerd en heeft het virus meer dan 565.000 doden veroorzaakt. Persbureau AFP becijferde dat sinds 1 juli bijna 2,5 miljoen nieuwe gevallen zijn gemeld, een recordaantal sinds de uitbraak van het gevreesde longvirus in december voor het eerst naar buitenkwam in China. Het aantal gemelde gevallen wereldwijd is in slechts anderhalve maand verdubbeld.

Bekijk hier het liveblog van zaterdag.

Binnenland:

Zo’n 150 tegenstanders coronamaatregelen bijeen in Den Haag

Wereldwijde race naar het coronavaccin: dit zijn de scenario’s

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt boven de honderd

Buitenland:

Derde coronagolf in Hongkong: ’ergste tot nu toe’

WHO meldt 230.370 nieuwe coronagevallen: record tot nu toe

Hongarije komt met nieuwe beperkingen aan de grens

Het aantal vastgestelde coronagevallen in India is zondag weer omhoog geschoten met 28.637 besmettingen

Terugkerende Australiërs krijgen dikke rekening voor verplichte quarantaine in hotel

Weer recordaantal besmettingen in VS

Vrijwilligers in de rij voor testen coronavaccin

Financieel nieuws:

Sport:

Entertainment: