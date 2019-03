Verdachte schietpartij Utrecht moest voorkomen om verkrachting

Zijn naam staat op de zogeheten persrol van de Utrechtse rechtbank waarop media kunnen zien welke zaak wanneer dient. Het Openbaar Ministerie weigert te zeggen of dit dezelfde Tanis is als waarvan aan het begin van de middag de foto werd vrijgegeven.

Bronnen rond het onderzoek naar de schietpartij waarbij vanochtend drie doden vielen, bevestigen tegenover De Telegraaf echter dat het zonder meer om dezelfde man gaat. Tanis is in Turkije geboren en leeft al geruime tijd in ons land.

Poging doodslag en bespugen agent

Hij heeft blijkens de persrollen een lange historie als het gaat om strafbare feiten. In het verleden moest Tanis ook nog voorkomen voor het bespugen van een agent, een poging tot doodslag en inbraak in een vrachtauto.

Zijn huidige advocaat Veldman reageert niet op vragen over zijn cliënt.