’Tattookillers’ houden kaken stijf op elkaar

De Chinese karakters zouden zoiets betekenen als ’wees daadkrachtig’

ROTTERDAM - Wat er precies is gebeurd met Onno Kuut wiens toegetakelde lichaam in maart 2009 werd gevonden in een graf in de duinen, zal vooral duidelijk moeten worden uit de bewijzen die justitie heeft verzameld. Want de vier verdachten die terechtstaan voor betrokkenheid bij zijn moord zijn niet van plan om helderheid te verschaffen.