’Chaos en frustratie’ op school na schietpartij Utrecht

Beelden vanaf het Grafisch Lyceum. Ⓒ De Telegraaf

UTRECHT - De sommatie om leerlingen binnen te houden op Utrechtse scholen kon maandagmiddag niet bij alle leerlingen op goedkeuring rekenen. De gemoederen liepen hoog op. „Iedereen is gestrest, we zitten als een groep kippen in een hok. De stress en de angst worden alleen maar groter, ook omdat het hier vlakbij is gebeurd”, vertelde Mikail Duran (22) vanaf het Grafisch Lyceum.