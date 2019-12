Ruzie binnen Denk om Armeense genocide

Vorig jaar april werd een Armeense gedenksteen onthuld in Amsterdam. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Aan de openlijke ruzie die bij Denk in Amsterdam is ontstaan, zit een culturele component. Het Turks-Nederlandse raadslid Aysegul Kilic, dat vorige week in een brief de Marokkaans-Nederlandse partijleider Mourad Taimounti van ’vrouwonvriendelijk gedrag’ beschuldigde, wilde kritiek uiten op het plaatsen van een gedenkplaat ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Armeense genocide. Taimounti voorkwam dat, zo stelt Kilic zelf.