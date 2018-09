Geen langer hoogseizoen op Ibiza

Op de Spaanse eilandengroep Balearen loopt het hoogseizoen van april tot en met oktober. De plannen om het al in maart in te laten gaan, gaan nu niet door. „Hoog- en laagseizoen blijven zoals ze blijven”, meldt een woordvoerder van de lokale overheid van de Balearen.

Cruiseschepen

De regering van de populaire vakantiebestemming bereikte onlangs een principeakkoord over de zogenoemde Impuesto turismo sostenible, de toeristenbelasting die voorheen ecotasa heette. Het akkoord komt neer op een verdubbeling van de toeristenbelasting, voor zowel het hoogseizoen als het laagseizoen, waarin de tarieven worden gehalveerd. „Het is zeer waarschijnlijk dat het parlement zijn goedkeuring geeft voor de plannen”, aldus de woordvoerder.

Hotel rural

In dat geval zullen toeristen ouder dan 16 jaar vanaf 1 januari 2018 in het hoogseizoen €1 per dag betalen voor het verblijf in een hostel, pension, herberg of camping. Nu is dat nog €0,50. Wie kiest voor agroturismo, een hotel rural, of een verblijf dat niet aan de kust ligt, betaalt €2 per dag, nu nog €1. Dezelfde verhoging geldt voor twee- en driesterrenhotels en appartementen in hetzelfde segment.

Cruiseschepen

Het bedrag dat passagiers van cruiseschepen betalen, gaat niet omhoog, dat blijft €2 per dag. Wel betalen zij al als ze aanmeren en niet pas na 12 uur verblijf. Toeristen die in luxere drie- en viersterrenhotels verblijven, gaan €3 per dag betalen terwijl de vakantiegangers in vijfsterrenhotels €4 per dag kwijt zijn aan belasting. Nu geldt een tarief van €2 per dag.

Commotie

Het Spaanse Verkeersbureau verwacht niet dat de populariteit van de Spaanse eilandengroep zal dalen met de hogere belasting. „Er was veel commotie bij de invoering van de Impuesto turismo sostenible in 2016, maar wij hebben toen weinig klachten gekregen. Voor veel mensen maakt die paar euro op een heel bedrag weinig uit”, aldus een woordvoerder.

Hoteleigenaren

Hoteleigenaren op de eilanden maken zich wel zorgen. Zij betichten de regering ervan een gat in de begroting te willen dichten met een verhoging van de toeristenbelasting. De regering beweert de extra’s nodig te hebben voor duurzaamheids- en milieuprojecten en zegt al verschillende investeringen te hebben gedaan.