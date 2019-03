Merkel betuigt steun aan Utrechters

Ook tal van ministers uit EU-landen hebben in Brussel hun medeleven uitgesproken met de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok had zijn ambtgenoten verteld over de gebeurtenissen in de domstad.

De Oostenrijkse minister Karin Kneissl liet weten geschokt te zijn door „weer een brute aanval” en condoleerde de naasten van de slachtoffers. Ekaterina Zaharieva uit Bulgarije sprak haar diepe bezorgdheid uit.

„Zo bedroefd om te horen over de vreselijke schietpartij in Utrecht”, aldus de Zweedse minister Margot Wallström. Zij bracht haar condoleances direct over aan Blok.

Ook de Belgische minister Didier Reynders toonde zich geschokt. Hij betuigde zijn medeleven aan de families van de slachtoffers en aan zijn collega Blok. „We zullen blijven samenwerken tegen deze vreselijke aanvallen tegen onze samenleving.”