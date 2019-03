NCTV houdt hoogste dreigingsniveau aan in provincie Utrecht

De NCTV heeft besloten om het niveau voor de provincie Utrecht op 5 te houden vanwege het feit dat de dader nog voortvluchtig is en om de alertheid van het publiek hoog te houden. Over het motief van de schietpartij is niet meer informatie bekend, een terroristisch motief kan nog niet worden uitgesloten.

Bij de schietpartij maandagmorgen in een tram in Utrecht kwamen drie mensen om. Nog eens vijf anderen raakten gewond.

De NCTV adviseert de aanwijzingen van de lokale autoriteiten te volgen. Het advies om binnen te blijven is inmiddels opgeheven.