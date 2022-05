Hemelvaartsdag vrijwel droog, weekend stuk koeler en enkele buien

Woensdag en donderdag laat de zon zich geregeld zien en op een lokale bui na blijft het droog. Het wordt 17 graden in het noorden en in het zuiden en zuidoosten kan het kwik oplopen tot maximaal 21 graden. Op vrijdag draait de wind naar het noord tot noordwesten en krijgen we te maken met koelere lucht. Daardoor valt de temperatuur in het weekend een stuk lager uit. Vrijdag wordt het 15 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden, maar zaterdag blijft de temperatuur steken op maximaal 14 graden in het noorden en zondag wordt het daar niet warmer dan 13 graden. In het zuiden kan het zondag 16 graden worden.

In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er enkele buien vallen, vooral in het noorden en noordoosten. Ook waait er een stevige wind.